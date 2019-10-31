Sözen ve Gündüz'den ABD temsilciler meclisinin sözde Ermeni soykırımı kararına sert tepki

ABD temsilciler meclisinde kabul edilen sözde Ermeni tasarısı ve Cumhurbaşkanı ailesi ve bazı bakanların mal varlıklarına ambargo konulması ile ilgili kabul edilen yasa tasarısına Ziya Sözen ve Abbas Gündüz, yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi. ABD temsilciler meclisinde kabul edilen sözde Ermeni tasarısı, Cumhurbaşkanı ailesi ve bazı bakanların mal varlıklarına ambargo konulması ile ilgili kabul edilen yasa tasarısının ABD'nin Türkiye karşısında ve Cumhurbaşkanı karşısında düştüğü acziyetin bir ifadesi olduğunu söyleyen Ziya Sözen, bu tasarılar ülke nezdinde hiç bir anlam ifade etmemekte ve tarihi gerçekleri asla değiştirmemekte olduğunu belirtti. Geçmişi soykırım, işkence ve sömürgelerle dolu olan bir ülkenin, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan bir ülkenin kalkıp Türkiye'yi soykırım işlemekle suçlaması utanmazlığın ve aymazlığın geldiği son nokta olduğunu ifade eden Sözen, “Bu gerçeklikten uzak sözde kararlar durup dururken alınmamıştır. Yıllarca terör örgütlerine destek veren ve Türkiye'nin güneyinde bir Kürt devleti kurmayı hedefleyen ABD ve İsrail'in oyunu ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız tarafından bozulmuş ve bu iki ülke hayal kırıklığına uğramış, Cumhurbaşkanımızın diplomatik başarısı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) başarılı operasyonları karşısında aciz ve çaresiz bir durumda kalmışlardır. Çaresiz kalan bu ülkelerin ABD'deki yahudi lobileri ve Amerikan meclisini esir alan FETÖ'nün desteği ve yönlendirmesi ile bu sözde tasarılar Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünün kutlandığı günde ABD meclisinden geçmiştir. Sahada ve masada ülkemize karşı kaybeden ABD yönetimi tarihi gerçeklerden uzak tasarılarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp tavizler verdireceği beklentisi içerisine girmiştir. Ülkemiz ve ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asla ABD'nin bu ucuz tehditlerine boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. ABD bu tavırlarıyla dostluk ve müttefiklik ruhuna aykırı davranmış, büyük devlet vasfına yakışmayan çocukça tavırlar içerisine girmiştir. ABD bu tavırlarıyla dost görünümlü düşman olduğunu ve güven duyulacak bir ülke olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. Ülke olarak ABD, diğer sözde dost ve müttefik Ülkelerin bu alçakça tutumu karşısında her zamankinden daha fazla devletimize ve devletimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız. Birlik beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde ülkemizin kalkınması için daha çok çalışacağız. Bizler Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları olarak canımız ve kanımız pahasına Cumhurbaşkanımızın yanındayız” dedi.

“Karar ABD'nin Orta Doğu'da boğulduğunu göstergesidir”

ABD'de temsilciler meclisinin sözde Ermeni soykırımı iddialarının kabul edilmesi ABD'nin Orta Doğu'da boğulduğunu göstergesi olduğunu kaydeden Abbas Gündüz de bu duruma sert tepki gösterdi. Gündüz, "Türkiye Cumhuriyetinin yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatının karşısında tutunamayıp mağlup oluşunun mahcubiyetini yaşarken ABD kamuoyuna karşı gündem oluşturmak istemektedir. ABD'nin yaptığı bu hamle PKK, YPG, PYD terör örgütlerine yıllarca yardım yapıp başarısız olunca böyle mesnetsiz basit bir yola başvurmuştur. Ermenilere karşı bizim ülkemizde olmayan bir soykırım hadisesini varmış gibi kabul etmeleri bizleri yıldıramaz. Aksine güçlendirir. Hali hazırda ülkemizde yaşayan birçok Ermeni vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bu ülkede hepsi güven içerisindedir. ABD Türkiye'ye karşı aldığı bu kararla bizi zayıflatacağını zanneden ABD bir kez daha intikamcı düşünce ile bizleri yıldıracağını zannetmektedir. Biz millet olarak birlik, beraberlik içerisinde ABD'nin aldığı bu karar bizi bağlamaz. Bir geçerliliği de yoktur. Barış Pınarı Harekatında sahada desteklediği PKK, YPG, PYD bu terör örgütleri Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında büyük bir yenilgiye uğrayarak ABD çaresiz bir şekilde iftira kampanyasını temsilciler meclisinde kabul ederek bizleri zora sokacağını düşünüyor. ABD'nin aldığı karara gereken cevap Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalar dışişleri bakanımız aracılığı ile iletilmiştir. ABD'nin aldığı bu asılsız iftira kararı yersiz, zamansız ve kendi çaresizliğinin göstergesidir. ABD'nin temsilciler meclisinde kabul edilen sözde Ermeni tasarısı yok hükmündedir ama ABD'nin ihaneti ortaya koyma açısından önemlidir. Bu da anlaşılıyor ki ABD'yi FETÖ vari bir örgüt yönetiyor. ABD'den asla dost olmaz. 82 milyon ve biz şehit, gazi aileleri bu kararı tanımıyoruz ve kınıyoruz” diye konuştu.