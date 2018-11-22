Sözen'den AİHM'nin Demirtaş kararına tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AİHM'nin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki kararını kınadığını söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), duyurduğu kararla, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna son verilmesini hükmetmişti. Bu kararın huhuki olmadığını, siyasi karar olduğunu belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, bu karar 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın talimatları ile şehit edilenlerin ailelerini üzdüğünü ve incittiğini dile getirdi. AİHM'nin bu kararı ile bir kez daha tarafsızlığını yitirdiğini dile getiren Sözen, “Davanın tarafları terör örgütlerine destek veren irtibatlı ve iltisaklı kişiler olduğunda AİHM genelde bu tür başvurularda ülkemiz aleyhine kararlar vermektedir. Bu da gösteriyor ki AİHM terör örgütlerine çanak tutmaktadır. Terör seçiciliği yapmaktadır” dedi.

“İnsanın en doğal hakkı yaşam hakkıdır”

Ziya Sözen 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın verdiği talimatlarla sokakları kan gölüne çevirenlerin Yasin Börü ve arkadaşlarını hunharca şehit ettiğini söyledi. Sözen, “Yasin Börü ve arkadaşlarının gencecik yaşta hayatlarına son verilirken, yaşama hakları elinden alınırken AİHM üyeleri neredeydi? Türkiye'de PKK terör örgütü on binlerce insanımızı şehit ederken AİHM'nin PKK üyeleri aleyhine bir karar verdiğini gören olmuş mu? Doğu ve Güneydoğuda PKK tarafından yıllarca masum çocuklar, kundaktaki isimsiz bebekler, kadınlar, yaşlılar katledilirken AİHM neredeydi? AİHM bu masum insanların aileleri lehine bir tek karar verdi mi? AİHM bu kararı ile hukuku katletmiştir. Yaşam hakkının ihlal edildiği yerde diğer haklardan bahsetmek asla mümkün değildir. AİHM bu kararı ile ülkemizde yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi Selahattin Demirtaş üzerinden HDP lehine bir mağduriyet algısı oluşturma çabasındadır. Hukuk ilkeleri çerçevesinde yapılacak seçimlere gölge düşürme, şaibe varmış izlenimini oluşturma çabasındadır. Selahattin Demirtaş üzerinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısına gölge düşürmeye çalışmaktadır. Bu karara imza atan AİHM kendinde içişlerimize karışma küstahlığını göstererek ülkemizdeki siyaseti dizayn etme amacını gütmektedir. Ülke olarak bu tür kararlara itibar edilmemeli ve asla uygulamaya konulmamalıdır. Zaten Cumhurbaşkanımız dik bir duruş göstererek karara tepki göstermiş, kararı tanımadıklarını beyan etmiş ve şehit ailelerimize net bir şekilde sahip çıkmıştır. Bu dik duruşundan dolayı ve şehit ailelerimize sahip çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülke olarak gerekirse imzamız bulunan Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinden çekilerek AİHM'in bu hukuk skandalı kararını asla kabul etmemeliyiz. Bu bağlamda ülkemizde faaliyet gösteren bütün şehit aileleri, gazileri derneklerini Yasin Börü ve arkadaşlarının ailelerine sahip çıkmaya ve bu karara tepki göstermeye davet ediyoruz” diye konuştu.