Spor eğitimleri otizmli çocukların yaşama tutunmasını sağlıyor

Büyükşehir Belediyesinin, otizmli çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla açtığı spor eğitimleri, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Otizm Eğitim Salonu'nda devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, otizmli çocukların kendi içlerinde farklılık göstermeleri sebebiyle sporla rehabilitasyon için başvuruda bulunan aileler, uzman eğitmenlerle ortak çalışma yürütüyor. Eğitime geçilmeden önce aile ile yapılan görüşmelerde otizmli çocuğun özellikleri ortaya çıkarılarak bireye göre eğitim programı hazırlanıyor. Grup şeklinde yapılan spor kurslarında, her otizmli çocuk günlük 1-3 saat süren eğitimden faydalanma imkanı buluyor. Eğitim sürecinde eğitmenler, otizmli çocuğun daha iyi gelişim göstermesi için ailelere çeşitli önerilerde bulunuyor.

Hareket kabiliyetlerini arttırıyorlar

Kurslara düzenli şekilde devam eden otizmli çocuklar, rehabilitasyon çalışmaları sayesinde zamanla hareket kabiliyetlerini artırıyor. Duyusal eksikliklerini tolere ederek günlük rutin yaşam içinde kendi ihtiyaçlarını giderebilecek seviyeye geliyor.