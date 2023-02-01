İhlas Haber Ajansı

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‘Spora gidiyorum, spordan geliyorum' şifresi torbacıları ele verdi: 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da “spora gidiyorum, spordan geliyorum” şifreleriyle konuşan uyuşturucu tacirleri polisin dikkatinden kaçmadı.

Diyarbakır'da “spora gidiyorum, spordan geliyorum” şifreleriyle konuşan uyuşturucu tacirleri polisin dikkatinden kaçmadı. “Abaküs Operasyonu” ile gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, “Spora gidiyorum, spordan geliyorum” diyerek şifreli konuşan uyuşturucu tacirler Diyarbakır polisinin dikkatinden kaçmadı. Motosikletli polisler, Abaküs lakaplı S.Ç.'yi spor çantasında 25 kilo uyuşturucu ile yakaladı.


Sorguya alınan zanlının suçunu itiraf etmesiyle bağlantılı operasyonla A.Ü., S.T., V.A. ve S.K. yakalandı. Aramalarda yüzlerce kök Hint keneviri ele geçirildi.


Emniyet işlemleri tamamlan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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