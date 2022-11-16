Stefan Kuntz: “En önemli hedefimiz hem dörtlüyü, hem üçlüyü en güzel şekilde oynayabilmek”

A Milli Takım özel maçta Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk ederken, milliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Uluslar Ligini bir bölüm gibi onu tamamlamış olduk. Onun için bazı oyuncular buraya gelmeye hak kazanmıştı. Oyuncuların istek arzusu biraz taktiksel yönden beni çok memnun etti. Önemli olan oyuncuların burada kendine güveninin yükseltmesi ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanması. 62. dakikadan sonra bazı hatalar oldu, düzeltmek istediğimiz. İlk şutla beraber rakip golü buldu. Böylelikle rakip biraz daha baskı uygulamaya çalıştı. Önemli olan öyle bir sistemin içinde rakip baskısını da herhangi bir şekilde kötüye girmemek şartıyla karşılayabilmesiydi. Bundan dolayı yine de memnunum. Haziran maçlarına yaklaşım bir maç oynadık. Takım içi ruhu ve dayanışmayı birinci golden sonra gördünüz. Takım kenetlenince herhalde mesaj olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Aktif bir savunma sistemini istiyoruz”

Milli takıma yapılan eleştirilerin ağır olduğunu da sözlerine ekleyen Kuntz, savunmada çalıştıkları sistem üzerine şunları söyledi:

“Portekiz maçındaki eleştirilerin çoğu zaten biraz fazlaydı. Rakibin durumuna göre gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları tabi ki var. Dörtlüye nazaran bunlardan faydalanmak istiyor hocalar. Bizim buradaki en önemli hedefimiz hem dörtlüyü, hem üçlüyü en güzel şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk konusunda da bazıları şaşırmış olabilir. Bu pozisyonda neden oynadığı. Fakat biz onları çok sıkı takip ediyoruz. Burada onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını sizler de gördünüz. İlk etapta nerede olursa olsun aktif bir savunma sistemini istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Üçlü defansın en önemli faktörlerinden birisi üç stoperin istediği zamanda dışarıya doğru adamını kovalayabiliyor olması ve böylelikle yine kademeye oyuncuların girebiliyor olmasıydı. Biz bunlardan faydalandık. Yüksek düzey futbolda ayak uydurmak istiyorsak zaten orta saha oyuncularımız hem teknik yönden çok iyi olması gerekiyor. Hem de savunma yönünde bunları yerine getiriyor bilmesi olması lazım. Forvetlerimiz konusunda orada savunma başlıyor. Onların da nasıl savunma yapması gerektiğiyle ilgili bilgi verdik. Bunu da gerçekten çok iyi yaptılar. İdmanlarda bölgesel olarak çok çalışıyoruz. Bizim oyuncularımız bu sistemi oynayabilecek ve sahaya yansıtabilecek kapasitede oyuncular. Böyle oyuncular olduğu sürece de zaten bunları sahaya yansıtmak daha kolay olur.”