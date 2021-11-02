Stokçular ve fırsatçılar ciğere dadandı

Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam geldi. Diyarbakır'da ciğerin kilosu 120 liraya kadar yükselirken, kebapçılar durumdan muzdarip. Diyarbakır'da önceden günlük 5 ton kuzu ciğeri tüketilirken, şimdi tüketim 3 tona düştü.

Diyarbakırlı kebapçılar yetkililerden bu konu ile ilgili çözüm istiyor. Ciğer denince ilk akla Diyarbakır geliyor. Diyarbakır'da özellikle kurak geçen yaz mevsiminin ardından kuzu ciğeri bulmak zorlaştı. Son bir ayda üç kez zam yapıldı. Artan yem fiyatlarına kuraklık da eklenince Diyarbakır'da kuzular erken kesime gönderildi. Son bir ayda kesim azalırken, kuzu ciğeri bulunmaz oldu. Kesime giden kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarının artışı kuzu ciğerinin fiyatını ikiye katladı.

“Ciğer fiyatları et fiyatını geçti”

Ciğerin artık lüks tüketim ürünü haline geldiğini belirten Diyarbakırlı ciğer kebap salonu işletmecisi Cemil Çelikten, "Eskiden ciğer fakir yemeği iken şimdi lüks tüketim ürünü haline geldi. Son aylarda kuraklık nedeniyle ciğer fiyatlarında hem bizi hem tüketiciyi kötü etkileyen artışlar meydana geldi. Kuraklıkla beraber zincirleme bir artış meydana geldi ve bu yemek sektörünü kötü etkiledi. Hayvanlar düzgün beslenemedi, yapay yem devreye girdi onda da büyük artış oldu yem almada zorluk çekti insanlar bu da ister istemez bize yansıdı “ dedi.

“Piyasada stokçular çoğalmaya başladı”

Ciğer fiyatlarının artmasını ve kuraklığı fırsat bilen stokçukların çoğaldığını söyleyen Çelikten, "Stokçular ve bu işi tekelinde tutanlar var piyasada, piyasanın bu kadar ani oynamasında etkili oluyorlar. Bu fırsatçılar fiyatları gün geçtikçe borsa gibi oynatmaya devam ediyor. Yetkililerden çözüm istiyoruz” şeklinde konuştu.