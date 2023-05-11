Su borcu olanlara DİSKİ'den fırsat hatırlatması

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 09 Mart 2023 tarihli Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır'da su borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için çalışma başlattı.

Bu çerçevede, 31 Aralık 2022 öncesinde su faturası borcu olup gecikme faizi ve cezaları biriken ve bu yeni fırsattan yararlanmak isteyen abonelerin, 31 Mayıs 2023'e kadar DİSKİ'ye müracaat etmeleri gerekiyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hedeflerinin tüm borçluları, borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak olduğunu söyledi.

Tutşi, şunları aktardı:

‘‘Hedefimiz, tüm borçluları borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak. Başvuruda bulunan abonelerimizin gecikme faizlerini ve cezalarını siliyoruz, büyük ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. 20 Mart 2023 itibariyle müracaatlarımız başladı. Su borcu olan bütün vatandaşlarımızı bu önemli imkandan yararlanmaya davet ediyorum.''