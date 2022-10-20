Su kuyusunda 2 gün mahsur kalan buzağıyı AFAD ekibi kurtardı

Diyarbakır'ın Sur ilçesi ilçesinde 2 gün önce su kuyusuna düşen buzağı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Yeşilli Mahallesi'nde 2 gün önce ahır içindeki su kuyusuna düşen buzağı, sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD müdürlüğüne bağlı uzman ekip sevk edildi. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen buzağı, ip yardımıyla kuyuya inen AFAD personeli tarafından çıkartıldı.

Buzağı sahibi, AFAD ekiplerine teşekkür etti.