Su taşkınlarından etkilenen kırsal mahalleye beton boru hizmeti

Su taşkınlarıyla gündeme gelen Yukarı Mollaali Mahallesinin uzun yıllardır yaşadığı sorun AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından beton boru döşemesi yapılarak çözüme kavuşturuldu.

Karacadağ bölgesinde bulunan Yukarı Mollaali Mahallesinin sakinleri, yağışlı dönemlerde meydana gelen sel olayları ve su taşkınları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek sorunun çözümü için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ulaştı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini görevlendiren Başkan Beyoğlu, önce sorununun tespit edilmesini, ardında da uzun yıllara dayanan şikayetin kısa sürede ortadan kalkmasını sağladı. Beton boruların yer altına döşendiği mahalle, olası sel ve su taşkınlarına karşı koruma altına alındı. Bu durum tarım arazileri, hayvan otlatma ve ulaşımda yaşanan aksaklıkların aşılmasını da sağladı.

Yukarı Mollaali Mahalle muhtarı Şerif Yılmaz, geçmiş yıllarda yaşanan doğal afetler nedeniyle zor durumda kaldıklarını ifade ederek sorunu çözen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Muhtar Yılmaz, "Hayvanlarımız telef oldu, tarım arazilerimiz zarar gördü. Ulaşımda da sorun yaşıyorduk. Durumu başkanımıza aktardık. Uzun yıllardır çözülmesini beklediğimiz sorun kısa sürede çözüldü. Allah kendisinden ve emek veren herkesten razı olsun" dedi.

"Milletle aramızda hiçbir engel yok"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sorunların kısa sürede çözümü için muhtarlar için özel iletişim hattı oluşturduklarını ifade ederek, “Bu vesile ile muhtarlarımız doğrudan bize ulaşıyor. Biz de ilgili birimlerimiz aracılığı ile zaman kaybetmeden ivedilikle sorun tespiti yaparak pratik çözümleri devreye sokuyoruz. Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yaşam sürmesini önemsiyoruz. Halkımızla aramızda hiçbir engel yok. Bu mahallemizin de böyle bir sorunu olduğunu öğrenince hemen harekete geçerek hamdolsun çözülmesine vesile olduk” diye konuştu.