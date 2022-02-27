İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suçüstü yakalanan dört uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince suçüstü yakalanan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince suçüstü yakalanan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Bismil Narkotik Polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık 500 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili nakit para ile yakalanan S.S. (26), N.Y. (35), İ.Y. (22), İ.A. (31) isimli şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.


Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler S.S., N.Y., İ.Y. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.