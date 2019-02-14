Sula, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde öğrencilerle buluştu

Türkiye'de yılın sanatçısı ödülü kazanmış olan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileriyle bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi ve sanatçı Ahmet Sula, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileriyle bir araya geldiği konferansta öğrencilere özgüven ve şuur konusunda önerilerde bulundu. Polisliğin yanı sıra sanata da gönül veren Sula, okulun konferans salonunda düzenlenen programda, 15 temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşananlara dikkat çekerek başladığı konuşmasında şuurlu ve özgüvenli bir gençlik için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler aktardı. Kendi yaşamından da örnekler veren Ahmet Sula, şuurlu ve özgüveni yüksek olan insanların hayatta daima başarılı olacağına dikkat çekerek öğrencilerden ahlaki, dini, milli değerlerden taviz vermeden kendi kişiliklerini oluşturmaları tavsiyesinde bulundu.

Karakoç'tan Ahmet Sula'ya plaket

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Ahmet Sula'nın konuşmaları sık sık alkışlarla kesildi. Sula, öğrencilerle soru-cevap şeklinde konuşmalar da yaptı. Konferansın sonunda Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, sanatçı Ahmet Sula'ya plaket takdim etti. Ahmet Sula da keyifli geçen konferanstan dolayı okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti.

Aynı zamanda birinci sınıf emniyet müdürü olan ve 17-25 aralık kumpaslarından sonra aktif görevlerde bulunan Ahmet Sula, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yılın sanatçısı ödülüne layık görülmüştü.