Sur Belediyesinde 25 kişi emekli oldu, çalışanlar ilk kez ikramiyelerini tam aldı

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesinde çalışan 25 kişi emekliliğe ayrıldı. Belediye tarihinde ilk defa ikramiyelerinin tamamı emeklilik işlemlerinin ardından çalışanların hesabına yatırıldı.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesinde yıllardır vatandaşlara hizmet adına gayret gösteren 25 kişi emekli oldu. Belediye tarafından çalışanların ikramiye tutarı olan 5 milyon 200 bin lira emeklilerin hesabına tek seferde aktarıldı. Belediye toplantı salonunda emekliye ayrılan 25 kişi için tören düzenlendi. Törene Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, emekliye ayrılan çalışanlar ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, emekliliğe ayrılan 25 kişiye yaptıkları hizmet için teşekkür ettiklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Sizler yıllardır bu belediyede büyük hizmetler yaptınız, ikinci ev olarak görgünüz burayı. Ömrünüzün en güzel dakikalarını bu belediyede geçirdiniz, burası ekmek kapınız oldu. Bugün emekliliği hak ettiniz, tabi daha önceki görevlendirme döneminde de çok arkadaşımız emekli olmayı istiyordu, belediyenin o zamanki ekonomik durumu buna müsait değildi, yeni belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğimiz anda 25 arkadaşımızın emeklilik için müracaat ettiğini gördük ve hemen o işlemin yapılması için çalışmalar başlattık. 5 milyon 200 bin lira değerinde bir karşılıkla kredi aldık ve bugün sizleri emekli ettik. Şuan itibari ile 25 arkadaşımızın paraları hesaplarına yatırılmış durumda, Allah hayırlısı ile güle güle kullanmayı nasip etsin. Burası sizin eviniz, emekli olmuş olmanız, buradan kopacağınız anlamına gelmiyor, kapısının sonuna kadar açık olduğu bir yuvanız, burası sizin ekmek kapınız sizlere değer kattı, ama sizlerde buraya çok değer kattınız bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarınız aileniz ile birlikte mutlu, sağlıklı ve huzur içerisini de geçmesini diliyorum. Burada Belediye Başkan Vekili olduğumuz müddetçe her türlü, gerek ailevi, gerek şahsi, konularda kapımızın ve gönlümüzün sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Biz bir aileyiz, bu ailede bir tarafta sıkıntı olursa hepimiz rahatsız oluruz. Aynı aile, kardeşlik ortamı içerisinde işlerimizi devam ettireceğiz. İnşallah diğer çalışan arkadaşlara da sağlıklı, huzurlu içerisinde böyle güzel emeklilik nasip eder. Sur Belediyesi tarihinde ilk defa 25 kişiye emeklilik ikramiyesini tek seferde ödedi" dedi.

Tören toplu hatıra fotoğrafı çekildikten sonra emekliliğe ayrılan 25 kişinin Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'ye verdikleri tablo ile sona erdi.