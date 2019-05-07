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Sur Belediye'sinden çıkarılan işçilerin bekleyişi sürüyor

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi’ne kayyum döneminde alınan ve HDP yönetiminin gelmesi ile işten çıkarılan 145 işçinin belediye binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne kayyum döneminde alınan ve HDP yönetiminin gelmesi ile işten çıkarılan 145 işçinin belediye binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.


Yerel seçimlerden önce kayyum tarafından yönetilen Sur İlçe Belediyesi tarafından personel alımı ilanı yayımlanmıştı. Bu dönemde alınan işçiler, seçimleri HDP'li başkanın kazanması sonrası işlerinden atıldı. İşçi alımında sözleşmelerde hukuksuzluk olduğu iddiasıyla işten atılan işçiler, Sur Belediyesi önünde tekrar toplanarak oturup pankart açtı.


Belediye binasındaki alanda oturma eylemlerini sürdüren işçileri ziyarete gelen AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, belediyeyi eleştirerek yöneticilerin hizmet yapmak yerine vatandaşların ekmek parasıyla uğraştıklarını dile getirdi. Budak, “Bu aziz mübarek gün yakışır mı insanlığa, vicdansızlık yapmanın bir anlamı yok, işin hukuki boyutu başka zaten, belediyede çalışan süpürge işçileri hukuki işlemlerini başlattılar, bizde onların yanındayız ve destekçisiyiz yapabileceklerimizi yaparız” dedi.

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