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Sur Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.


Sur ilçesinde, kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, temizleme çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatlarıyla Sur Belediyesine bağlı Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler greyder, kamyon, yükleyici ve kepçe gibi iş makinaları ve personellerle şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklarla tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kaldırımlarda ve parklarda da kar temizleme çalışması yaptı.

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