Sur Bilim Şenliği'nde öğrenciler çalışmalarını sergileyecek

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde TÜBİTAK ve Sur Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen Sur Bilim Şenliği başladı. 42 atölye ve 152 etkinliğin yer aldığı şenliğe yaklaşık 20 bin öğrencinin katılması bekleniyor.

Vali Ali İhsan Su, TÜBİTAK ve Sur Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek bilim şenliğinin Kurşunlu Cami Meydanı'nda düzenlenen açılış programında, bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte gençlerin birçok deneysel etkinliği yaparak, vizyon kazanmış olacaklarını söyledi. Dünyada hızlı bir gelişme olduğunu belirten Vali Su, "Bilim ve teknolojide gelişmeler yaşanıyor. Bugün buradan çıkan bir şey ileriki günlerde demode olmaya başlıyor. Böyle bir hızlı dünyada yaşıyoruz. Buna ayak uydurmak, yakalamak, bunu geçmek önemli bir konu. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi bilim alanında da çok önemli gelişmeleri ülke olarak kat ediyoruz. Burada gerçekleştireceğimiz bilim şenliği de bu sektöre yeni yeni elemanlar kazandıracak" dedi.

Atölyelerde çocukların birçok şeyi deneyerek, yaparak öğreneceğini ifade eden Vali Su, "Robotik kotlamalardan bilimsel deneylerden yaparak gerçekleştirmiş olacaklar. Böylelikle hem gençlerimize burada bir vizyon kazandırmış olacağız. Hem bilime karşı olan sevgisini daha da yüksek hale getirmiş olacağız" diye konuştu.

Sur Kaymakamı Asım Solak da, şenlikte birçok atölyenin, bilim arabasının ve 150'den fazla etkinliğin yer alacağını aktararak, "Yaklaşık 20 bin öğrencimizin bu etkinliklerden faydalanacağını tahmin ediyoruz. Günümüz teknolojisinde yapay zeka oyunları, kimya deneyleri, gökyüzü gözlemleri ve sanatsal birçok standımızda birbirinden yetkin atölye liderlerimiz koordinasyonunda öğrencilerimiz kazanımlarını paylaşacaklardır" diye konuştu.

Atölye lideri Mehmet Deniz Akın, birçok atölye ile misafir öğrencilerin bilim şenliği atölyelerini uygulama şansı bulduğunu kaydetti. Birçok seçenek bulunduğunu aktaran Akın, "Birçok öğrencimiz burada ilk defa tanışmış oluyor. Belki bu onların dakikalık, farkındalık olacak. Ama bu merak onları diğer zeka oyunlarına da yönlendireceğine inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çocuklar, okullarının kendilerini etkinliğe getirmekle güzel bir oyunla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Etkinliğe Vali Ali İhsan Su, Sur Kaymakamı Asım Solak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.