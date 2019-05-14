Sur Gençlerinin Eğitimine Destek Projesi sürüyor

Diyarbakır'ın Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu gözetiminde yaklaşık 2 yıl önce başlayan Sur Gençlerinin Eğitimine Destek Projesi 2019 yılı içerisinde de tüm hızıyla devam ediyor.

Sur ilçesindeki gençlere temel dini bilgiler, Kur'an-i Kerim, Arapça'nın yanı sıra dershanelerde verilen eğitim metodu şeklinde matematik, kimya Türkçe dersleri de özel olarak veriliyor.

Projeler hakkında bilgi veren Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, tüm öğretmen ve akademisyenlerin tamamen gönüllü olarak bu projede yer aldığını söyledi. Fakirullahoğlu, "Milli Eğitim Müdürlükleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde görevli gönüllü öğretici ve hocalar projeye ellerinden geldikçe destek veriyor. Bu projede yer almak için bizlere, çeşitli branşlardaki öğretmenlerden talepler gelmeye devam ediyor. Projenin ilk etabı aslında kızlara yönelikti, verimini yüksek seviyede aldık. Bu nedenle hemen projenin ikinci ayağı olan erkek öğrencilere de aynı şekilde önümüzdeki aydan itibaren Sur Gençlik Merkezi'mizde faaliyete başlanacaktır. Bu projede emeği geçen öğretmen, akademisyen, Kur'an kursu öğreticileri ve din gönüllülerine teşekkür ederim” dedi.