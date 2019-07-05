Sur Gençlik Merkezi Türkiye birincisi

Diyarbakır merkez Sur İlçe Gençlik Merkezi, yürüttüğü başarılı faaliyetler nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'de 285 gençlik merkezi arasında Haziran ayının en başarılı gençlik merkezi seçildi.

Diyarbakır merkez Sur Gençlik Merkezi önemli bir başarıya imza attı. Sur Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ayın en başarılı gençlik merkezi uygulamasında Haziran ayının en başarılı gençlik merkezi seçildi. 81 ildeki 285 gençlik merkezi arasında bu başarıya ulaşan Sur Gençlik Merkezi'nin başarısı Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları tarafından açıklandı. Sur Gençlik Merkezi'nde değerler eğitimi, dini ilimler, kişisel gelişim ve dil eğitimi başta olmak üzere birçok sosyal, kültürel ve sportif alanda eğitim veriliyor.