Sur ilçesinde gençlere ve çocuklara yeni ders çalışma mekanı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin, eğitimdeki başarı grafiklerini yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Merkez Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi Hz. Süleyman Sokak'ta hizmete açılan Sur Kitap Kafede öğrenciler sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışıp kitap okuma imkanı buluyor.

Ortaöğretim 9,10,11. sınıf öğrencilerinin derslerini pekiştirme imkanı bulduğu kafede, 12. sınıf ve liselerden mezun olan öğrenciler de Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sınavlarına hazırlanıyor. Kamu Personel Sınavlarına (KPSS) hazırlanan gençlere de ders çalışma ve soru çözüm olanaklarını sağlanıyor.

Alanında uzman eğitmenlerden ders desteği alan öğrenciler kafede farklı şair ve yazarların seçkin eserlerinin yer aldığı kütüphane hizmetlerinden de faydalanıyor. Her gün 08.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verilen mekanda öğrencilere ücretsiz çay ikramında bulunuluyor.