Sur Kaymakam Çiftçi, İlçe Sağlık Müdürü Yakut ile bir araya geldi

Korona virüs vaka sayısının sıfıra düştüğü Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde elde edilen bu başarının ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile birlikte Sur İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Korona virüs vaka sayısının sıfıra düştüğü Sur ilçesi, salgınla mücadelede elde ettiği başarı ile örnek ilçe haline geldi. Bir süre öncesine kadar vaka sayısının yüksek olduğu ilçede İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ekiplerinin başarılı çalışmaları sonuç vererek 1 aylık zamanda vaka sayısı sıfıra indi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Sağlık Bakanlığı daire başkanları, başarının mimarı sayılan İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sahadaki koordinasyon başarıyı getirdi

Başarılı çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Çiftçi, kurumlar arasındaki koordineli çalışmaların önemine dikkat çekerek bu mücadelenin kahramanı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sur İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yakut, 4 grup ve 17 ekipten oluşturdukları 70 kişilik filyasyon ekibinin sahada başarılı çalışmalar yaparak işi bu noktaya kadar getirdiğini dile getirdi. Yakut, çalışmalara verdikleri destek nedeniyle Kaymakam Çiftçi ve İl Sağlık Müdürü Tekin'e teşekkür etti.