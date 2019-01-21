Sur olayları işinden etmişti, şimdi 17 ülkeye sipariş gönderiyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalı süreç nedeni ile varını yoğunu kaybeden Mehmet Aydın, bir yıl boyunca kendini dükkana kapatarak tespih yapım videolarını izledi. Bir yılın sonunda usta olan Aydın, yanında çalışan 13 işçi ile dükkanında yaptığı tespihleri 17 ülke ve 71 vilayete gönderiyor.

Diyarbakırlı elektrik ustası Mehmet Aydın, 2013 yılında üniversite eğitimlerini tamamlayarak Diyarbakır'ın yolunu tuttu. 2 üniversite bitirdikten sonra Diyarbakır'a gelip elektrik işi ile uğraşan Aydın, 2013-2015 yılları arasında kentteki önemli yapılara imza attı. Bu süreçte yatırım yapan Aydın için zor günler, terör örgütü PKK mensuplarınca Sur ilçesinde başlatılan hendek olayları ile başladı. Terör örgütü mensuplarının yakıp yıktığı ilçede barınamaz hale gelen Aydın, işleri iyiyken yaptığı birikimlerin tamamından fazlasını bir yıl gibi kısa bir sürede kaybetti. İlçede yaşanan terör olayları nedeni ile elektrik işini bırakan Mehmet Aydın, bir süre kendi başına hangi işi yapabileceğini düşünürken, internetten tespih yapımı videosuna rastladı. Merakı bir an da işine dönüşen Aydın, kentteki bazı tespih ustalarının yapımı söylememesinin ardından kendini dükkana kapatıp tespih yapım videolarını izlemeye başladı. Bir yılın sonunda izlediği videolar sayesinde tespih ustası olan Aydın, işini büyütüp atölye ve satış dükkanı açtı. Sur olaylarının kendisini mahvetmesine izin vermeyen Aydın şu anda 17 ülkeye ve 71 vilayete tespih siparişi gönderiyor.

“Hendek olayları nedeni ile esnafın yüzde 90'ı tükendi”

Yaşadığı zorlu süreç ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mehmet Aydın, iki üniversite bitirdiğini üçüncüsünü ise okumaya devam ettiğini söyledi. Diyarbakır'da yapılan birçok mimari eserin elektrik tesisatını kendisinin yaptığını belirten Aydın, “Yaklaşık 20 usta yanımda çalışıyordu ve severek yapıyordum. 2015'te çıkan hendek olaylarında esnafın yüzde 90'ı tükendi, süreç bize de çok ağır geldi. Bu süreç nedeni ile inşaatların birer birer durması ile elektrik işini bıraktım. Sur olayları dönemi Diyarbakır için dönüm noktasıydı. Problem yokken bize problem çıkarıldı. İşler durdu, benim çalıştığım müteahhitler bir anda devam eden inşaatlarını bile durdurdu. Bu süreçte elektrik işini artık yürütemeyeceğimi anladım, direnmeye çalıştım ancak iki üç ev parası kaybedince başlangıç noktasının gerisine düştük. Gidip başka birinin işinde çalışmaktansa yeni bir sektör ile yeni bir iş kolu ile yeniden hayata başladık” dedi.

14 bin dolara tespih sattı

Tespihe ilgisinin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

“İnternette gezinirken tespih bir kerede kafama takıldı. 10 gün boyunca tespih yapım videolarını izledim. Tek bir makine getirip bir yıl boyunca hep tespih yaptım. Bir yıl boyunca sürekli aynı işi tekrarladım. Bu işin püf noktalarını kendim çözdüm. Ürünleri yapa yapa bu işi öğrendim. Sonuç ne oldu, sene bittiği zaman artık ekip kuracak, usta yetiştirecek, seviyeye geldik. Şu an sevip sayıp artık arkadaş olduğum ustalarımızın yanına gittiğimizde kapılarını bana açmadılar. Ustalardan bana bu işi öğretmeyi bırakın hangi malzemeyi kullanacağımı bile söylemediler. Ondan sonra usta yetiştirmeye başladık. Yetiştirdiğim arkadaşların hepsi bu işi bilmeden işe başladı. Yaptığım en pahalı tespih 14 bin dolardı. Bunu Suudi Arabistan'da bir kişiye satmıştık.”

Ürünleri 17 ülke ve 71 vilayete gönderiyor

Bir yılın sonunda artık dünyaya yönelecek duruma geldiklerini vurgulayan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Süreç bir yılın sonunda bizi artık dünyaya yönlendirdi. İlk başta tek başıma yapma hevesi ile ben bu işe girmiştim. Ama Sur olayları bizi Diyarbakır'ın kalbi olan Sur'dan çıkarınca perakendeye de girmek zorunda kaldık. Sanal satışlarımız var, e-ticaretin büyüklüğünü buradan öğrendik. Dünyaya hitap ettiğimiz platformlar bunlar. 17 ülkeye ve 71 vilayete Türkiye'deki ürün gönderiyoruz biz. Şu anda Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, Fildişi Sahillerine, Romanya'ya, Arap ülkelerine ticaret yapıyoruz. Şu anda 13 kişi istihdam ediyoruz. Bu arkadaşlarımız ve öncekilerle beraber ekmek yediğim ekibin Türkiye'nin sayılı ustaları arasına girmesini hedefliyorum, ben insana yatırım yapıyorum.”