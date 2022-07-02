Sur olaylarından sonra güven ortamı sağlandı, iş yerleri bir bir açıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde açılan işletme, 16 kişiye istihdam sağlayarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetin açıldı.

Diyarbakır'da, 2015 Sur olaylarında kentin tarihi Sur ilçesinde bulunan birçok yapı zarar görmüştü. Bunlardan biri de Surp Giragos Ermeni Kilisesiydi. Kilise; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynak, anlaşma sağlanan paydaş kurum ve işletmeyi açan Altınay ailesinin desteğiyle restore edilerek açılışı yapıldı. Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla “Surp Giragos Kilisesi” isminde işletme açılarak 16 kişiye istihdam sağlanıp vatandaşlara, kenette gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı. İşletme sorumlusu Diyar Ay, kentte yaptıkları yatırımın meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

"Büyük yatırımlar yaparak tekrardan Sur içini kazanmak istiyoruz"

Ay ailesi olarak Surp Giragos Ermeni Kilisesi işletmesini aldıklarını belirten Diyar Ay, Diyarbakır'da olan yatırımlarına burada da devam etmek istediklerini söyledi. Kilisenin 1376 yılında kurulduğunu aktaran Ay, “Surp Giragos Ermeni Kilisesi 16'ncı yüzyılda yapılmış, 17'inci yüzyılda tahrip edilip alev almasından sonra 18'inci yüzyılda tekrar hizmete sokulmuş. 2015 yılında maalesef Diyarbakırımızda gerçekleşen olaylarda tahrip gören kilisenin çatısında zararlar oluştu. Tarihi taşlarına zarar geldiğinden ötürü tekrardan restorasyona alındı. Bu restorasyonda biz de Altınay ailesi olarak katkıda bulunduk. İşletmesine dahil olduk. 16-17 kişilik personel sayımızla burada istihdam sağladık. Diyarbakırımıza tekrardan kazandırmak istiyoruz. Buraya güzel bir hava katıldı. İnsanlar, tarihi sur içinde gezmeyi istiyorlar. Olaylardan sonra yeni kapı üzerinden projeler hayata alınmaya başlandı. Bu projelerin ardından insanlar merak edip geliyorlar. Bunlardan biri kaybolan Surp Giragos Ermeni Kilisesi. İnsanlar bu serinlikte, bu güzel havada Ermeni Kilisesini tanıyıp tekrardan Diyarbakır'ı, Sur içini gezmek istiyorlar. İnsanlarımız burayı sadece kiliseden ibaret bilmiyorlar. Bunun haricinde akşam serinliğinde buraya gelip oturup Ermeni yöresine ait içecek ve yiyeceklerin tatlarına varıyorlar. Tekrardan gelmek istediklerini belirtiyorlar. 2015 Sur olaylarından sonra güzel şehrimizde tekrardan güven ve huzur sağlandıktan sonra Sur içinde yoğun bir turist gelmeye başladı. Bunun üzerine biz de buraya büyük yatırımlar yaparak tekrardan Sur içini kazanmak istiyoruz. Şimdiden bunun meyvelerini toplamaya başladık” dedi.