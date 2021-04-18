'Sur taşları' iddiasıyla el konulan taşlarının sıradan çıkmasına rağmen kendisine verilmediğini ileri sürdü

Diyarbakır'da Mahmut Çolak isimli vatandaş, 2019 yılında 110 bin lira verip bazalt taşı aldı. Çolak'ın aldığı taşlar tarihi 'sur taşları' olduğu iddiasıyla el konularak incelenmeye gönderildi. Taşların analizlerin ardından sıradan çıktığını kaydeden Çolak, taşların iade kararı olmasına rağmen kendisine verilmediğini iddia etti.

Yenişehir ilçesinde dededen kalma 500 metrekarelik tarihi evi olan Mahmut Çolak, evini restore etmek için farklı yerlerden 110 bin lira değerinde bazalt taşı aldı. 2019 yılında 'Tarihi surların taşları çalınıyor' haberi üzerine Mahmut Çolak'ın evini restore etmek için aldığı bazalt taşlarına el konulup incelenmek üzere Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Müdürlüğüne götürüldü. Mahmut Çolak, yapılan analizlerle kendisinden alınan taşların tarihi sur taşları olmadığını ve savcılığın taşların iade edilmesi kararını vermesine rağmen, müze yetkililerinin taşlarını vermediğini ileri sürerek, kendisine ait taşların İçkale'de yapılan çalışmalarda kullanıldığını savundu.

500 metrekare olan ve dededen kalma tescilli tarihi evi olduğunu ifade eden Mahmut Çolak, evi restore etmek için çok fazla taş biriktirdiğini söyledi. 110 bin lira ödeyip taşları aldığını aktaran Çolak, "Aldıktan sonra getirip kendi iş yerimde bu taşları biriktirdim. Resmi kurumlardan gelip taşlarımıza el koydular. Surların taşları çalınıyor diye İl Turizm Müdürüyle beraber gelip taşlar bunlar denildi. Ben de dedim ki kardeşim, ben bunu gidip şahıslardan almışım, ufak ufak toplayıp getirip biriktirmişim. Hepsi gelip burada biriktiler, tarihi bellidir. Ben de kalkıp müsaade ettim, götürün dedim. Sonuçta çalmamışım, almışım. Aldığım şahıslar da belli. Bunlar taşları alıp götürüp yetkililere teslim ettiler. Bir süre sonra ben gidip taşlarımı kontrol ediyordum. Ara sıra gidip fotoğraflarını da çekiyordum. Taşlar analiz edilirken bir kısmı İçkale'de onarımda kullanılmış" dedi.

"Savcılık kararı olduğuna dair elimde belge de var"

Taşlarının kullanıldığını ve görüntülerin olduğunu ifade eden Çolak, "155'i de aradım, ekipler gelip tutanak tuttu. Ben savcılık kararını götürüp müze müdürüne teslim edince ertesi gün iş makinasıyla gelip taşlarımı biraz daha hızlı bir şekilde almaya başladılar. Savcılık kararı olduğuna dair elimde belge de var. Hala bu taşları bana vermediler. Kararı müze müdürüne teslim edince alamazsın, böyledir, şöyledir dedi. Savcılık kararı var. ‘Savcı bilmez bu işi. Biz biliriz' dedi. Hala taşlarımı alamıyorum. Bu taşlar normal taşlar. Mağduruz, işimizi, gücümüzü bırakmışız onlarla uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

İddialara telefonla cevap veren Diyarbakır İçkale Müze Müdürü Vehbi Yurt, "Mahkeme devam ediyorsa ben size nasıl bilgi vereyim. Yargıda olan bir karar. Ne yetkim var, ne de konuşabiliyorum" diye konuştu.