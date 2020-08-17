Sur'da 170 kilometre yol yapım ve bakımı gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallerde yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sur ilçesine bağlı kırsal mahallerde 170 kilometre yol yapım ve bakımı gerçekleştirdi. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Sur ilçesinde Oğuzlar, Konacak ve Mecnesar mahallelerini kapsayan 18 kilometrelik grup yolunda bakım ve onarım çalışması yaptı. Göçük ve çukurların oluştuğu yolda temel çalışmaları yürüten ekipler ardından soğuk asfalt yaparak vatandaşların hizmetine sunarken, grup mahalle yolunu daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanacaklarını belirten mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.