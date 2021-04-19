Sur'da bir evde 5 traktör çöp çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde evinde çöp biriktiren bir kişinin evi temizlik ekiplerince temizlenirken, görevlilerin yaptıkları çalışmayla evden 5 traktör dolusu çöp çıkarttı.

Edinilen bilgilere göre Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde bir vatandaşın evinde biriktirdiği çöplerden rahatsızlık duyan komşuları durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çöp biriktirilen eve giden Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik görevlileri evde oturan şahsı temizlik için ikna ederek, evin temizlenmesini sağladı. Yapılan temizlik sırasından ekipler evin içerisinde 5 traktör çöp çıkarırken, mahalleli rahat nefes aldıklarından dolayı Sur İlçe Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.