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Sur'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve ticari taksilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve ticari taksilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla ilçede, kuaför, lokanta, kıraathane, ticari taksiler ve marketleri denetledi. Ekipler, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, tarihi geçmiş gıda, ruhsat ve hijyen kurallarını gözden geçirip özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler, uyarıları dikkate almayan esnafa cezai işlem uygulayacaklarını belirtti.



"Kendiniz ve sevdikleriniz için kurallara uyun"


Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş, "Bilindiği üzere mart ayı başından beri ülkemizde korona virüsle mücadelede çok iyi bir sınav verildi. Bizler de Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla denetimlerimizi pandemi süresince sıkı bir şekilde devam ettirdik ve bundan sonrada halkın sağılığını gözeterek mesai kavramı olmaksızın devam ettireceğiz. Her zaman dediğimiz gibi 'korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir' diyor, tüm vatandaşlarımızın kendi ve sevdiklerinin sağlığı için tedbirlere ve kurallara uymaya, maske takmaya davet ediyoruz" dedi.

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