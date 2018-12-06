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Sur'da ‘Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışması' yapıldı

Diyarbakır’ın Sur İlçe Gençlik Merkezinin düzenlediği “Görelim Gülelim Öğrenelim” projesi kapsamında Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması” yapıldı.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Gençlik Merkezinin düzenlediği “Görelim Gülelim Öğrenelim” projesi kapsamında Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışması” yapıldı.


Sur Gençlik Merkezi tarafından başlatılan “Görelim Gülelim Öğrenelim” projesi kapsamında “Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi. 52'si çocuk 60 kişinin katıldığı yarışmada, birbirinden iddialı kursiyerler jüriden puan aldı. Yarışmada çocuk branşında birinci Reşit Üçdağ, ikinci Resul Bilgin, üçüncü Nazlıcan Sargın, yetişkinlerde ise birinci Sevda Çökmez, ikinci Hatice Zeren, üçüncü Özlem Ok oldu. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

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