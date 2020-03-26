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Sur'da marketler denetlendi, ibadethane ve okullar dezenfekte edildi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirirken, ibadethane ve okullar da dezenfekte edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirirken, ibadethane ve okullar da dezenfekte edildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile denetim ve dezenfekte çalışmaları en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda belediyeye bağlı zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirirken temizlik işleri ekipleri de ibadethane ve okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Denetimlerde bazı market sahipleri uyarılırken bazı iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı.


Öte yandan dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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