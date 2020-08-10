Sur'da temizlik seferberliği

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde temizlik ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ara sokaklarda temizlik çalışmalarına hız verdi. Her gün belirli aralıklar yapılan temizlik korona virüs tedbirleri ile birlikte 3 kat artırıldı. Vatandaşlar yapılan temizlik çalışmalarından memnuniyetini belirtirken, Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şenyiğit, vatandaşlara çöplerini sokağa atmamalarını istedi.

Diyarbakır'da son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşanmasıyla birlikte belediyelerde temizlik çalışmalarına hız verdi. Türkiye'de ilk korona virüs vakasının çıktığı 11 Mart'tan bu yana çalışmalarına hız veren merkez Sur ilçe Belediyesi, tarihi ilçede bulunan birçok yerde dezenfekte çalışması ile temizlik çalışması başlatmıştı. 1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vaka sayılarının hız arttığı Diyarbakır'da Sur ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla çalışmalarını üç kat artırdı.

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Sur ilçesi'nin ara sokaklarında her gün peryodik olarak çalışmalarına hız veren temizlik ekipleri, sokakları önce temizliyorlar ardından da deterjanlı suyla yıkıyorlar. Yapılan çalışmalar günde 3 kez tekrarlanırken, vatandaşlar ise yapılan temizlik çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirti.

“Koku veren yerleri yıkayarak temizliyoruz”

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Sur İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şenyiğit, yapılan çalışmaları Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi talimatı doğrultusunda yaptıklarını belirterek, “Yaptığımız çalışmalar daha önce bir kez yapıyorsak pandemi süreciyle birlikte temizlik çalışmalarımızı üç kat artırmış bulunmaktayız. Ekiplerimizle birlikte elimizden geldiği kadarıyla çöpü yerde bırakmamaya, elimizden geldiği kadarıyla çevreyi temiz tutmaya ve elimizden geldiği kadarıyla da koku veren yerlerin dezenfekte edilerek temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

“Diyarbakır bizimdir, temiz tutalım”

Vatandaşlara temizlik konusunda çağrıda da bulunan Şenyiğit, “Bizim vatandaşlardan ricamız, sadece temizlik personellerine bırakmamaya gayret göstermelerini ve bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Vatandaşların çöplerini gelişi güzel bir şekilde yere atmamalarını ve zamanında bırakmalarını istiyoruz. Diyarbakır bizimdir ve bizim olduğu vesilesiyle temiz tutmamız gerekiyor” diye konuştu.