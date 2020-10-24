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Sur'da trafo binaları ve duvarlar tarihi motiflerle süslendi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde daha estetik bir kent görüntüsü oluşturmak için başlatılan uygulamayla ilçedeki elektrik trafoları ile duvarlar tarihi motiflerle süslendi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde daha estetik bir kent görüntüsü oluşturmak için başlatılan uygulamayla ilçedeki elektrik trafoları ile duvarlar tarihi motiflerle süslendi.


Diyarbakır merkez Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatlarıyla Sur ilçe merkezinde bulunan ve çirkin görüntü oluşturan trafo binaları ile duvarların üzerlerine tarihi resimler yapılarak güzel görüntüye kavuşturuldu. Sur ilçesinde yapımı tamamlanan trafo binası ile duvarların üzerine yapılan resim çalışmalarını gören vatandaşlar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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