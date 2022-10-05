İhlas Haber Ajansı

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Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Diyarbakır'ı etkisi altına aldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu.



Silvan ilçesinde, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

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