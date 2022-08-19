“Surlarda Diriliş”in 6'ncı etap çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin “Surlar'da Diriliş Başlıyor” mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 39-40 nolu burçların restore edileceği 6'ncı etap restorasyonu başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları genişleyerek devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 1. etap restorasyon çalışmaları dahilinde tehlike arz eden kısımlarına müdahale edilmiş olan Urfa Kapının yanında yer alan 21 ve 22 nolu burçların esaslı onarımı yapılacak. 1. etap çalışmalarında restore edilmiş olan Yedi Kardeş ve Nur Burçlarının üst katlarına erişimi sağlayacak seğirdim yolları ile beraber 39-40 nolu burçlar restore edilecek ve ara sur duvarları onarılacak.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca 2020'de “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde; 1'inci etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dahil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonu tamamlandı, çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

2'inci etapta yer alan toplam 13 burç restorasyonu, Amida Höyük çevresine istinat duvarı, hafriyat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Hattat Hamid Aytaç Müzesi olarak işlevlendirilecek olan Dağkapı burcu ile Tek Beden ve 7,8 nolu burçların yer aldığı 3. etap çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4'üncü etap restorasyon çalışmaları dahilinde 75 ve 76 nolu burçları için de ihale gerçekleştirdi. 5. etapta ise İçkale Surlarından başlayarak 950 metre, Dicle vadisine bakan ve surların en çok tahrip olmuş kısmın restorasyon ediliyor.