Surların dirilişinde 3 burç daha faaliyete girdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin “Surlar'da Diriliş” mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda Dağkapı 1, 2 ve 5 nolu burçları restorasyonunu tamamladı. Vali Ali İhsan Su, incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yerli-yabancı turistlerin uğrak mekanı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı'nın 1, 2 nolu ve Tek Beden 5 nolu burçlarında çalışmaları bitirdi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ve beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Abdullah Çitfçi, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın katılımıyla tamamlanan burçlar yerinde incelendi.

“1 milyon 70 bin turist konakladı”

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ali İhsan Su, 2022 yılında 1 milyon 70 bin turistin konakladığını açıkladı. Vali Su, “Bugün ilimizde yine güzel işlerden birini bitirmenin mutluluğunu beraberce yaşadık. Malumunuz ilimizde huzur ve güven ortamıyla beraber turizm alanında ve sektöründe çok ciddi gelişmeleri hep birlikte yaşıyoruz. 2022 yılında turizm sektörü için söylüyorum ilimize konaklamalı olarak gelen turist sayısı 1 milyon 70 bin 2021 yılına göre yüzde 26 artış gerçekleştirdik. İnşallah 2023 bu yıl inşallah 1 buçuk milyonu aşmayı hedefliyoruz. Tabi bir taraftan huzur ve güven ortamının devamı, diğer taraftan da özellikle tarihi eserlerimizin restorasyonu, doğal güzelliklerin bakım ve onarımı gibi birçok konuyu da ele alarak ilimizde gerçekleştiriyoruz. Gelen turistlerimiz için, ilimizi gezmeye, görmeye gelenler için uygun ortamlar sağlayalım, hem de bu tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkararak halkımızın, vatandaşlarımızın, gelen turistlerimizin ilimizi görmeye gelenlerin hizmetine sunalım” dedi.

“20 burç tamamlandı 17'si devam ediyor”

Bu amaçla birçok Sur içerisinde ve Sur dışında yaptığımız onarım, restorasyon faaliyetleri olduğunu söyleyen Vali Su, burçlardan 20'sinin tamamlandığını 17'sinin devam ettiğini kaydetti. Su, “Birçok tarihi eseri, doğal güzellikleri onarıyoruz, vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bunlardan bizim en önemli tarihi eserlerimizden bir tanesi de hepinizin malumu olduğu üzere surlarımız. Çin Seddi'nden sonra dünyanın 2. uzunluktaki surlarına Diyarbakır olarak biz sahibiz. Surlarımızın uzunluğu 5 bin 800 metre, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda Surlara sahibiz. Bizim Hevsel Bahçelerimiz ve Surlarımız UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmiş eserlerimiz arasında. Bu surlarımızda toplamda 98 adet burcumuz var, bu burçlarımızın onarımıyla ilgili de ciddi çalışmaları gerçekleştirdik gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burçlarımızdan 37 tanesinin onarımına başlamıştık, bunlardan 17 bitirmiş idik, şu anda bugün hizmete aldığımız 1, 2, ve 5 nolu burçlarımızın da onarımını bugün itibariyle tamamladık ve hizmete açtık. Böylelikle 37 burçtan 20 tanesinin onarımını tamamlamış olduk. 17 tanesinde onarımları devam ediyor, inşallah temmuz ayı sonuna kadar da diğerlerinin onarımını da bitirmiş olacağız böylelikle 98 burçtan 37 tamamlanmış olacak” diye konuştu.

“12 burç daha projeye dahil edilecek, Mervani Mescidi açıldı”

12 burcumuzun daha plan projelerini yaptıklarını kaydeden Vali Ali İhsan Su, uygulamak üzere ödenek de talep ettiklerinin müjdesini verdi. Vali Su, “İnşallah onlara da başlayacağız. Böylelikle hemen hemen Keçi Burcundan Saray Burcuna kadar olan güzergahtaki tüm burçları yaklaşık 98 burcun yarısını tamamlamış olacağız. Bugün bu 2 burcumuzun içerisinde bunların 1, 2 ve 5 nolu burcun onarımını gerçekleştirdik. Bu burçların içerisinde aynı zamanda hem Mervaniler Döneminde yapılmış olan Mervani Mescidi'nin de bu arada onarımını bunlarla beraber gerçekleştirmiş olduk ve bugün cuma namazıyla beraber de hizmete açmış olduk. Halısıyla, klimalarıyla, tavan yapımlarıyla buradaki kemer ve tonozların efendim onarımı restorasyonu bunların tamamını gerçekleştirmiş olduk. 37 burcumuzun onarımı için de toplamda 125 milyon liralık bir kaynağı kullanıyoruz, bittiği zaman da ilimiz için gerçekten tarihi olarak gelen turistler için hem de vatandaşlarımız için çok güzel bir tarihi eserleri ortaya koymuş olacağız. Gezmelerine, görmelerine müsait zemini hazırlamış olacağız. Diğer taraftan da bu yaptığımız, onardığımız burçlarla ilgili olarak onların içerisinde bulunan boş mekanların da bir fonksiyon kazandırılması için çalışmaları sürdürüyoruz. Kültür Turizm Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Valiliğimiz, belediyemiz çalışmaları sürdürüyoruz, bunlara çok güzel birer de fonksiyon kazandırarak ayrıca vatandaşımızın kullanımına sunmuş olacağız. Ben bütün bu yapılanlarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum ilimize, ilimizin turizmine, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.