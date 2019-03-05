Surlu çocuklar 3 boyutlu sinemayla buluştu

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi öncülüğünde kentteki 72 okulda 3 boyutlu sinema gösterimi yapıldı.

Sur Kaymakamlığı ve Belediyesi öncülüğünde ilçede bulunan 72 okulda, 19 bin 783 öğrenciye 3 boyutlu sinema gösterimi düzenlendi. Proje kapsamında Sur ilçesinde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu'nda sinema gösterimi yapıldı. Sinema gösterimine Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada açıklamada bulunan Kaymakam Çiftçi, ders ortamından sıkılmış ve farklı aktivitelere ihtiyacı olan çocuklara böyle bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Sadece bu okulumuz değil, ilçemizdeki 72 okulun, ortaokul ve ilkokul bazındaki tamamına bu aktiviteyi yaptık. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bu sayede 19 bin 483 öğrenciye ulaştık. Amacımız çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak, farkındalık oluşturmak, çocukların bulunduğu stresli ortamdan, okul ortamından bir nebze uzaklaştırmak ve sınıflarını birer sinema salonuna çevirmek. Her bir sınıfı okul dışı ortamına çıkarmadan sinema salonuna çevirdik. Mısırlarını, gözlüklerini alıp geldiler ve sınıflarında etkinliklerini izlediler. En ücra köyümüze kadar bu aktivite yapıldı. Biz istiyoruz ki bizim çocuklarımız bizim yaşadıklarımızdan daha güzel bir dünyada yaşasınlar. Sinemayla, tiyatroyla, sporla ve sanatla büyüsünler. Sadece ders ortamında değil, iyi bir insan olmaları noktasında bu tür aktivitelerle de buluşsunlar ve iyi bir nesil olarak yetişsinler. Devletine, milletine, ailesine ve toplumda yararlı bireyler yetiştirmek adına bu tip aktivitelere devam edeceğiz. Sadece bu değil, tiyatro etkinliklerimizde devam ediyor. Yine geleneksel tiyatromuz Hacivat Karagöz, Nasrettin Hoca gibi etkinliklerimiz devam edecek. Dünya sadece dersten ibaret değil, sadece sınavdan ibaret değil. Bu tip aktivitelerle hayatlarını renklendirmeye, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki tüm arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bu etkinliği gerçekleştiren belediyemizin kültür daire müdürümüze, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Yeliz Aslan, her şeyin çok güzel olduğunu ifade etti. Aslan, "İzlediğimde sanki gerçek gibiydi. Çok eğlenceli ve çok güzeldi. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.