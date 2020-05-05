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Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde aracıyla seyir halinde ilerleyen bir kişi direksiyon başında uykuya daldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aracıyla seyir halinde ilerleyen bir kişi direksiyon başında uykuya daldı. Araç tarlaya uçarken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay Çınar ilçesi Dilaver köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında uykuya daldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Kazayı gören çevredekilerin olay yerine gitmesi ile birlikte sürücü araçtan çıkarıldı.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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