İhlas Haber Ajansı

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Süryani Kadim Mezarlığı ağaçlandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Süryani Kadim Mezarlığında gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarını tamamlayarak alanı ağaçlandırdı.


Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kentteki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Süryani Kadim Mezarlığında çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Mezarlığı temizleyen ekipler, alanı yeşillendirmek için 30 mavi servi, 14 çınar yapraklı dut ağacı dikti.


Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıklarda düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürecek.

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