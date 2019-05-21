Suyu boşaltılan tesiste 400 kilo balık telef oldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alabalık tesisindeki havuzun vanaları açıldı. Suyun çekilmesi sonucu 400 kiloluk balık telef oldu.

Olay, Kocaköy ilçesinde bir alabalık tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisin sahibi Nurettin Kılıç, cumartesi akşamı balık havuzunun su kontrollerini yapıp tesisi kapattı. Ertesi gün balıkları kontrole gelen Kılıç, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Havuzda bulunan 400 kiloluk balığın telef olduğunu gören Kılıç, ne yapacağını şaşırdı. Havuza giren Kılıç ve beraberindekiler telef olan balıkları toplayıp kireçleyerek gömdü.

Tesiste cumartesi günü son incelemeleri yaptıktan sonra çıktığını ertesi gün de böyle bir olayla karşılaştığını belirten Kılıç, "Havuzda bulunan yaklaşık 400 kiloluk balık telef oldu. Ben bütün kontrollerimi yapıp çıkmıştım. Birinin vanayı açtığını düşünüyorum. 40 bin liraya yakın bir zararım oldu, yetkililerin bana yardım etmelerini bekliyorum" dedi.