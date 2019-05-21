İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suyu boşaltılan tesiste 400 kilo balık telef oldu

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alabalık tesisindeki havuzun vanaları açıldı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alabalık tesisindeki havuzun vanaları açıldı. Suyun çekilmesi sonucu 400 kiloluk balık telef oldu.


Olay, Kocaköy ilçesinde bir alabalık tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisin sahibi Nurettin Kılıç, cumartesi akşamı balık havuzunun su kontrollerini yapıp tesisi kapattı. Ertesi gün balıkları kontrole gelen Kılıç, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Havuzda bulunan 400 kiloluk balığın telef olduğunu gören Kılıç, ne yapacağını şaşırdı. Havuza giren Kılıç ve beraberindekiler telef olan balıkları toplayıp kireçleyerek gömdü.


Tesiste cumartesi günü son incelemeleri yaptıktan sonra çıktığını ertesi gün de böyle bir olayla karşılaştığını belirten Kılıç, "Havuzda bulunan yaklaşık 400 kiloluk balık telef oldu. Ben bütün kontrollerimi yapıp çıkmıştım. Birinin vanayı açtığını düşünüyorum. 40 bin liraya yakın bir zararım oldu, yetkililerin bana yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.