‘Suzan Suzi' filminin galası Diyarbakır'da yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen "Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali" çerçevesinde ‘Suzan Suzi' filminin galası yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında düzenlenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı dün verildi. Festival kapsamında, çekimleri Diyarbakır'da gerçekleştirilen ‘Suzan Suzi' filminin galası Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Ahmet Hoşsöyler'in yönettiği filmin yapımcılığını üstlenen ses sanatçısı Bedri Ayseli, filmde başrol olarak yer aldı.

‘Suzan Suzi' türküsünden esinlenerek çektikleri filmin izleyiciler tarafından beğenileceğini ifade eden Ayseli, Diyarbakır geleneklerinin yaşatılması gerektiğini söyledi. Gösterimde İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Ayseli, çocukluğundan beri ‘Suzan Suzi' türküsünü bildiğini belirterek, “Suzan Suzi türküsünü bilmeyen yoktur. Bu türküyü çocukluğumdan beri biliyorum. Bu türkü için ne yapabiliriz deyince notasını çıkardık. Birbirinden değerli sanatçılarımız bu türküyü okudu. Bu türkü için bir film çekelim deyince senaryosunu yazmaya başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve belediyelerimizle birlikte filmin çekimini gerçekleştirdik” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, düzenlenen gösterimde Bedri Ayseli, Ahmet Hoşsöyler ve filmde emeği geçenlere plaket takdim etti.