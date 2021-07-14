Tahir Elçi davası, eksikliklerin tamamlanması için 16 Ocak 2022'e ertelendi

Diyarbakır Barosu Başkanı iken Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin 3'üncü duruşması yapıldı Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık polislerden S.T. Malatya, F.T. Elazığ ve M.S. ise Hatay'ın Hassa ilçesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Batman, Bitlis, Ağrı, Mardin Van ve Muş baroları ile İnsan Hakları Gündemi Derneği, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, söz konusu baroların ve derneğin suçtan zarar görmediği kanaatiyle katılma taleplerini reddetti.

Duruşmada açık tanıklar ile gizli tanıklar sesleri değiştirilip, görüntüleri mozaiklenerek SEGBİS üzerinden dinlendi. Dinlemelerin ardından duruşma eksikliklerin giderilmesi üzerine 12 Ocak 2022 tarihine ertelendi.