Tahir Elçi ölümünün 7'nci yılında vurulduğu Dört Ayaklı Minare'de anıldı

Diyarbakır'da 7 yıl önce baro başkanıyken tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada polis ve PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaşamını yitiren Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı.

Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı iken tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015'te merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi

Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitirdi. Elçi için ölümünün 7'nci yılında vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi. Anma etkinliğinde önce Tahir Elçi'nin o dönem yaptığı konuşma dinletildi. Akabinde Elçi için saygı duruşunda bulunuldu.

Baro Başkanı Nahit Eren, özelikle bir önceki celsede dönemin başbakanının tanık olarak dinlenmesi yönündeki kararın savcılığın talebi üzerine duruşma tarihi beklenmeden vazgeçilmiş olmasının ve dava duruşmasının 8 ay sonraya bırakılmasının hukuk adına büyük bir skandal olduğunu söyledi. Eren, “Bütün bu hukuksuzluklara rağmen buradan tüm ilgililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tahir Elçi davasına sıradan bir dava olarak bakmanıza asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Tahir Elçi Vakfı adına konuşan Türkan Elçi ise, “Her yıl bu sokakta bu temennilerle gelen vicdanlıların sesi biraz daha çoğalacak. Çoğaldıkça karanfiller de çoğalacak. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz sesinin değdiği kara taşlara düşen karanfiller” dedi.

Anma etkinliğine Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Adıyaman, Adıyaman, Ağrı, Mardin, Muş, Batman, Van, Bingöl, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Hakkari ve Mersin baro başkanları, avukatlar, Elçi'nin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Açıklamalardan sonra katılımcılar, Elçi'nin vurulduğu yere karanfiller bırakarak alandan ayrıldı.