Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü araçtan yara almadan çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan ve takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Musa Anter Caddesi ve Mahabad Bulvarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajı alamayan Volkswagen marka, Golf model 34 UP 5527 plakalı otomobil taklalar atarak kavşağın içinde durabildi. Kazada sürücü, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.