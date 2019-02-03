Taksicilerden sosyal medya üzerinden Başkan Atilla'ya çay daveti

Ticari taksi şoförleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile çay içip sohbet etti. Şehrin farklı yerlerinde görev yapan ticari taksi şoförleri, sosyal medya üzerinden Başkan Atilla ile iletişime geçerek çay davetinde bulundu. Başkan Atilla da sosyal medya hesabı üzerinden taksicilerle iletişime geçip davetlerini kırmayarak konukları oldu. Diyarbakır Stadyumu önünde buluşan ticari taksi şoförleri Başkan Atilla'yı yeşil ve kırmızı renkli meşalelerle karşıladı. "Diyarbakır Güzelse Sebebi Sensin Cumali Atilla, İsteyince Oluyor, Diyarbakır Taksiciler Grubu" afişleri açan taksiciler, "Diyarbakır'ımızın 2. Gaffar Babası Bu Halk Seninle Gurur Duyuyor" şeklinde tezahüratta bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım projesini taksicilerle istişare eden Başkan Atilla, "Şehrimiz her geçen gün daha da büyüyor. Bu nedenle ulaşım ağımız genişliyor. Ticari taksi şoförlerinin görüşlerini önemsiyoruz. Bu şehirde toplu taşıma araçlarında görev yapan tüm şoför kardeşlerimiz, şehrimizde önemli bir görevi ifa ediyor" dedi.