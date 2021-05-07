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Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, cuma namazını sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, cuma namazını sosyal mesafeye uyarak kıldı.


Diyarbakır'da vatandaşlar evlerinin yakınında bulunan camilere giderek cuma namazını eda etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeni ile tedbirlerini alan vatandaşlar maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ederek namazlarını kıldı.

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