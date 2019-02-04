Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kadın sorunlarını konu edindiği Tamara'nın Çığlıkları adlı tiyatro oyunu emniyet mensupları için sahnelendi.

Kadın sorunlarını konu edinen ve gösterildiği birçok yerde büyük beğeni toplayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın oyunu Tamara'nın Çığlıkları, emniyet mensupları için sahnelendi. Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen Canan Aksoy ‘un yazdığı, Ata Aksoy'un yönettiği, oyunculuklarını ise Handan Ekici ile Ata Aksoy'un üstlendiği tiyatro oyununa emniyette görev yapan personeller ve aileleri katıldı.

Tiyatro oyununu heyecanla takip eden emniyet mensupları ve aileleri, gösterimin ardından oyuncuları ortaya koydukları performanstan dolayı ayakta alkışladı.