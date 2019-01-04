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‘Tamara'nın Çığlıkları' kadın tutuklu ve hükümlüler için sahnelendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Tamara’nın Çığlıkları”, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kadınlar için sahnelendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu “Tamara'nın Çığlıkları”, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kadınlar için sahnelendi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, “Tamara'nın Çığlıkları” adlı yeni oyunu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kadınlar için sahnelendi. Yazarlığını Canan Aksoy, yönetmenliğini Ata Aksoy, oyunculuklarını Handan Ekici ile Ata Aksoy'un yaptığı ve kadın sorunlarını ele alan “Tamara'nın Çığlıkları” büyük beğeni topladı. Tamara'nın Çığlıkları tiyatro oyununu hükümlü ve tutuklu kadınların yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri de izledi. Kadınlar etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken Ceza İnfaz Kurumu Savcısı da sahnede oyuncuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti.

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