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Tarih araştırmacısı Arslanoğlu, Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı

Tarih araştırmacısı Abdülkadir Arslanoğlu, Millet Kütüphanesinin kurucusu Ali Emiri’yi vefatının 97.

Tarih araştırmacısı Abdülkadir Arslanoğlu, Millet Kütüphanesinin kurucusu Ali Emiri'yi vefatının 97. yılında andı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl anma programı gerçekleştirilmedi. Ali Emiri'yi anmak isteyen tarih araştırmacısı Abdülkadir Arslanoğlu, Ali Emri'nin Anadolu için çok önemli bir irfan adamı olduğunu söyledi. Arslanoğlu, "Ali Emiri Efendi 1857 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiş ve 1924 yılında da İstanbul'da vefat etmiştir. Çok büyük bir irfan adamı olan Ali Emiri'nin önemli hizmetlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud'un o zamana kadar ele geçmeyen meşhur Divanu Lugati't-Türk adlı eserini bulması ve Türk kültür hayatına kazandırmasıdır. Bugün bu yüce gönüllü Ali Emiri Efendinin vefatının 97. yılını idrak etmekteyiz. Allah kendisine rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

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