Tarih ve bilim yıldızlarla buluşuyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan etkinlik, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek. 9-12 Haziran'da Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek organizasyonun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak. Atölye çalışmalarından teleskop gözlemlerine, astro sohbetlerden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak etkinliğe katılanlar, kale çevresine kurulacak çadırlarda konaklayacak.

3 bin yıllık tarihi olan Zerzevan Kalesi, Türkiye'de en iyi gökyüzü gözlemi yapılan 10 yer arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kale ve kale içinde bulunan Mithras Tapınağı, sadece arkeoloji değil, bilim ve gökyüzü ve doğa meraklılarının da ilgisini çekiyor. Bu yıl ikincisi yapılacak etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek. 9 Haziran'daki etkinliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yapacak. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile binin üzerinde genç aileleriyle birlikte etkinlikte yer alacak. Birçok ülkenin Ankara büyükelçisi, çok sayıda yabancı gazeteci de programı takip edecek.

Kura ile belirlendi

Etkinliğe katılmak için online olarak yaklaşık 6 bin 600 kişi başvuruda bulundu. Bunların 2 bin 600'ünü öğrenciler oluşturdu. Başvuranların yüzde 56'sının kadın olması dikkat çekti. Başvurular çekilen bir kura sonucunda değerlendirildi. En genç katılımcının 1, en yaşlı katılımcının da 86 yaşında olduğu etkinliğe yaklaşık yarısı Diyarbakır'dan olmak üzere binin üzerinde gökyüzü meraklısı katılacak. Açılış gününde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı ve program çerçevesinde yürütülen faaliyetleri anlatacak. Zerzavan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, üç gün boyunca her akşam Zerzevan Kazıları ile ilgili yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaşacak. İki gün boyunca Diyarbakır Devlet Klâsik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, kalenin önünde katılımcılara müzik dinletisi sunacak.

Bilim adamlarından sunumlar

Bilim adamları etkinlik boyunca öte gezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıyalım, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlar, gökte ne var, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri, uzay havası, pulsarlar ve karadelikler, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapacak.

Yıldızlarla buluşma

Programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşacak. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

Anadolu'ya yayılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak Bilim ve Teknik dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent'te düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni Anadolu'nun farklı şehirlerine yayma kararı aldı. Geçen yıl Diyarbakır'da Zerzervan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır'ın ardından 3-4 Temmuz'da Van'da, 22-24 Temmuz'da Erzurum'da ve 18-21 Ağustos'ta Antalya'da yapılacak.