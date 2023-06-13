Tarih yazan çocuklar projesi son buldu

Diyarbakır Valiliği himayesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Tarih Yazan Çocuklar' projesi sona erdi.

Diyarbakırlı çocukların sanal ve sahte kahramanlar yerine tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede kitaplardan etkinliklere, bilim, tiyatro gösterimlerine kadar birçok çalışma yer aldı. 2 ay önce başlayan proje kısa bir sürede 10 bin öğrenciye ulaştı, final etkinliği Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali kurum amirleri, çok sayıda vatandaş ve öğrencini katılımıyla tamamlandı.

Kayapınar ilçesinde bağlı Güleçoba Aşikan Mahallesinde yer alan Güleçoba Aşikan Ortaokulunda gerçekleşen etkinlik sona erdi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle çocuklar okudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte, çocukların kahramanlardan etkilenerek yaptığı ürünler sergilendi.

Diyarbakır'da 4 milyar lira değerinde projenin il genelinde devam ettiğinin söyleyen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, "Eğitim alanında fiziki şartların geliştirilmesi hem diğer imkanların artırılması yönünden çok önemli çalışmaları gerçekleştiriyoruz, yaklaşık 4 milyar lira değerindeki proje ilimiz genelinde devam ediyor. Bunun yanında çocuklarımıza geleceği hazırlama yönünde geçmişten örnekleri göstererek onların öz güvenini artırmak geleceğe güvenle bakma yönünde çalışmalar sürdürüyoruz. Bu çerçevede tarih yazan çocuklar projesi ile çocuklarımıza böyle bir imkanı planladık ve başladık" dedi.

Geleceğini bilen gelecekten feyz alan nesiller yetişeceğini söyleyen Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Çocuklarımızın milli manevi değerlerimize bağlı ve geleceğimizi bilen ve gelecekten feyz alan nesiller olarak yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu bizim en büyük idealimizdir. Atalarımızın ne büyük işler başardığını göreceksiniz sizlerde büyük ve güzel işler başaracağız diyeceksiniz. 2053 ve 2071'in tarihini yazacaksınız" şeklinde konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran çocuklardan Kerem Karayılan babasıyla hazırladığı halteri ile sahnede güzel bir performans sergiledi. Halteri babasıyla birlikte tasarladıklarını söyleyen Karayılan, "Beni bu etkinliğe getiren öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum" diye konuştu.