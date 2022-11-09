Tarihi değirmenin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları başlattığı tarihi Fiskaya Değirmeninin yüzde 90'ı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başında yapıldığı tahmin edilen Sur ilçesinde bulunan tarihi su değirmeninde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bodrum, zemin, bir kattan oluşan dikdörtgen ve avlulu yapıya sahip değirmende çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Restorasyonun ardından Karacadağ'dan gelip Hazreti Süleyman Camisinden Hevsel Bahçelerine doğru yönlendirilen su ile çalıştırılacak tarihi değirmen, geçmişte olduğu gibi buğdayı geleneksel yöntemlerle işleyerek un elde edecek.

Öğütülen un, proje çerçevesinde değirmen bahçesinde yapılacak tandırlarda pişirilerek ekmeğe dönüştürülecek. Değirmen, restorasyon sonrası proje çerçevesinde yapılacak büfe ve sosyal tesis alanları ile vatandaşlara hizmet verecek.