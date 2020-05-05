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Tarihi Dilaver Köprüsü onarılmayı bekliyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Dilaver Köprüsü onarılmayı bekliyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Dilaver Köprüsü onarılmayı bekliyor.


Çınar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 400 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Dilaver Köprüsünün bakımsızlıktan dolayı her geçen gün yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen çevre sakinleri, yetkililere seslenerek bu tarihe sahip çıkılmasını istedi. Bakımsızlıktan terk edilmeye mahkum edilen Dilaver Köprüsünün onarılmaması ilçe halkı ve çevre köylülerin tepkisine neden oldu. Tarihi yapısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren köprünün onarılmasını isteyen çevre sakinleri, onarılmaması durumunda yıkılıp gideceğini kaydetti.

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