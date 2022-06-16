Tarihi eser kaçakçıları jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ellerindeki 72 tarihi eseri satmaya çalışan 4 kişi, eserlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bazı şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 50 bin Amerikan doları karşılığında satmak için Bismil ilçesinde müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edinilmesinin ardından çalışmalara başlanıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şüpheliler, Bismil-Aralık Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet bronz sikke, 3 adet heykel ve 2 adet yüzük olmak üzere toplam 72 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.